Hoe goed ken jij de recente verkeersregels? Dit zijn de oplossingen TT

08u00 5 Jullie vulden gisteren massaal onze eerste van vier verkeersquizzen in. Benieuwd naar de antwoorden en hun verklaring? Die vind je hieronder.

Heb je de quiz nog niet afgelegd? Dan kan je eerst hierboven terecht.

1. Hoeveel alcohol mag je in je bloed hebben?

A: 0,5‰ voor alle bestuurders.

B: 0,2‰ voor beginnende bestuurders; 0,5‰ voor andere bestuurders.

C: 0,2‰ voor professionele bestuurders; 0,5‰ voor andere bestuurders.

D: 0,2‰ voor beginnende en voor professionele bestuurders;0,5‰ voor andere bestuurders

Sinds 1 januari 2015 geldt voor professionele bestuurders een verlaagde alcohollimiet. Het gaat hierbij onder andere om ambulanciers, taxichauffeurs en rij-instructeurs.

2. Welk van deze verkeersborden houdt geen snelheidsbeperking van 30 km/u in?

Vias/HLN

- Bord A

- Bord B

- Bord C

- Bord D

Bord C geeft een woonerf aan. In een woonerf geldt een snelheidslimiet van 20 km/u. De fietsstraat wordt aangeduid door verkeersbord F111(antwoord B). Het is nieuw in het verkeersreglement sinds februari 2012. Aan verkeersbord F99 (antwoord D) is sinds maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30 km/h gekoppeld, vroeger was er geen snelheidsbeperking aan gekoppeld.

3. Wat betekenen deze verkeersborden?

Vias/HLN

A: Ze duiden een fietsroute aan.

B: Fietsers mogen rechtdoor gaan en rechts afslaan, ook als het verkeerslicht op oranje of rood staat.

C: Voetgangers moeten voorrang geven aan fietsers die rechtdoor gaan en rechts afslaan.

D: Bestuurders moeten opletten voor fietsers die rechtdoor gaan of rechts afslaan.

De verkeersborden B22 en B23 zijn ingevoerd in februari 2012 en geven aan dat fietsers respectievelijk rechtsaf en rechtdoor mogen rijden, ook al staat het verkeerslicht op oranje of rood. Ze moeten hierbij uiteraard voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers die ze hierbij kunnen tegenkomen.

4. Hoe moeten gebruikers van dit éénwielig voortbewegingstoestel zich gedragen?

Vias/HLN

A: Voortbewegingstoestellen met één wiel zijn niet toegelaten op de openbare weg.

B: Zij moeten zich gedragen als voetganger.

C: Zij moeten zich gedragen als fietser.

D: Zij moeten zich gedragen als voetganger wanneer ze niet sneller dan stapvoets rijden, en als fietser wanneer ze sneller dan stapvoets rijden.

Eenwielige voortbewegingstoestellen zijn sinds 1 oktober 2016 opgenomen in het verkeersreglement. Voordien waren ze niet toegelaten op de openbare weg.

5. Is het ritsprincipe van toepassing bij het oprijden van de autosnelweg?

A: Ja.

B: Enkel bij sterk vertraagd verkeer.

C: Nee.

D: Enkel als een bord dat vraagt.

In maart 2014 is het ritsprincipe opgenomen in het verkeersreglement. Het is niet van toepassing bij het oprijden van een autosnelweg. Daar staat immers altijd een verkeersbord ‘voorrang verlenen’.

6. In een fietsstraat, mogen bestuurders van motorvoertuigen

A: Niet achter fietsers blijven rijden.

B: Geen fietsers inhalen.

C: Niet komen, tenzij ze plaatselijk verkeer zijn.

D: Niet claxonneren.

De fietsstraat is sinds februari 2012 opgenomen in het verkeersreglement. In het fietsstraat mogen bestuurders van motorvoertuigen geen fietsers inhalen.

7. Wat betekent dit verkeersbord?

Vias/HLN

A: Zone verboden voor voertuigen met een verbrandingsmotor.

B: Waarschuwing voor slechte luchtkwaliteit.

C: Zone waarin het verboden is de motor te laten draaien bij het stilstaan en parkeren.

D: Zone verboden voor voertuigen die niet aan een bepaalde uitstootnorm voldoen.

Het verkeersbord F117 bakent een lage emissiezone af. In oktober 2014 is het verkeersbord in het verkeersreglement opgenomen.

8. Wat betekent dit verkeersbord?

Vias/HLN

A: Het herinnert vrachtwagenbestuurders aan het inhaalverbod bij neerslag.

B: Het herinnert vrachtwagenbestuurders aan het inhaalverbod op bepaalde wegen buiten de bebouwde kom.

C: Het heft het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag op.

D: Het heft het inhaalverbod voor vrachtwagens op bepaalde wegen buiten de bebouwde kom op.

Sinds 1 januari 2008 mogen vrachtwagens in België niet inhalen op bepaalde wegen buiten de bebouwde kom. Het verkeersbord F107 heft dit verbod op.

9. Wie mag van deze weg gebruik maken?

Vias/HLN

A: Paardenkarren.

B: Toeristische treintjes.

C: Speed pedelecs.

D: Geen van bovenstaande.

Een paardenkar is een gespan. Sinds 1 oktober 2016 zijn gespannen toegelaten op voorbehouden wegen, indien het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op het verkeersbord.

10. Wat is de snelheidslimiet op deze weg in Vlaanderen?

Vias/HLN

A: 70 km/u.

B: 90 km/u.

C: 100 km/u.

D: 120 km/u.

Op 1 januari 2017 is in Vlaanderen een nieuwe snelheidslimiet van 70km/ h van kracht op wegen buiten bebouwde kom. Dit geldt niet voor wegen met twee rijstroken per richting, waarbij de richtingen zijn gescheiden door een middenberm. Daar mag je 120 km/u rijden. Het bord ‘autoweg’ verbiedt de toegang voor bepaalde bestuurders, maar houdt geen snelheidslimiet in.