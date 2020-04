Hoe goed ben jij op de hoogte van de (nieuwe) wegcode? Doe de quiz

15 april 2020

Bron: Vias Institute

Wat zijn de regels in een fietsstraat? En wat is de maximale snelheid voor elektrische steps? De laatste tien jaar is de wegcode in totaal 42 keer gewijzigd. En amper twee op de drie Belgen kent de nieuwe regels voldoende. Dat blijkt althans uit een enquête van het Vias institute.