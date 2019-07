Exclusief voor abonnees Hoe giftig is lood? En kan ik mijn kraantjeswater laten testen? Alle vragen en antwoorden voor u op een rij Marc Coppens

08 juli 2019

17u40 0 In drie gebouwen van de federale politie komt water uit de kraan die de Europese norm van 10 microgram lood per liter in dertienvoud overschrijdt. Spectaculair, maar misschien zet u ook al jaren koffie en thee met gecontamineerd water, want zes op de tien huizen in Vlaanderen zijn ouder dan 50 jaar en toen waren loden leidingen de norm. Vooraleer u met lood in de schoenen naar uw huisdokter sloft: àlle vragen op een rijtje.

TOT WANNEER WAS LOOD DE NORM?

Tot 1970 werden in vele huizen loden waterleidingen gelegd. Lood is sterk, buigzaam en waterdicht; ideaal dus om drinkwater door te jagen. Over de giftigheid van lood was nauwelijks wat geweten. Het is niet duidelijk hoeveel huizen, scholen en kinderdagverblijven vandaag nog loden waterleidingen hebben. Ons land telt best veel oude woningen: 60 procent van de in totaal 5,35 miljoen woningen werden voor 1970 gebouwd. Oorspronkelijk had een groot aantal van die woningen loden waterleidingen, maar veel huizen zijn intussen grondig gerenoveerd.

HOE KAN JE LODEN BUIZEN HERKENNEN?

