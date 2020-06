Exclusief voor abonnees

Hoe gevaarlijk zijn zon en zonnebank? "Al leef je de rest van je leven in een kelder, de schade is onomkeerbaar"

Esther De Leebeeck

23 juni 2020

06u00

Hoe ongezond is het om naar de zonnebank te gaan? Vanaf wanneer is de zon schadelijk voor onze huid? Zijn er ook gezondheidsvoordelen? En: is de zonnebank écht slechter dan de zon buiten? Kortom: hoe zat het nu weer met de gevaren van de zon versus de zonnebank? We zochten het uit.