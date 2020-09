Hoe geraken rusthuizen uit de spreidstand tussen veiligheid en menselijkheid? “Als we nu te los zijn, moeten we snel weer op de rem staan”

Brede glimlach en sprankel in de ogen bij rusthuisbewoners die weer bezoek krijgen op hun kamer. Er mag zelfs een knuffel van hun kleinkind bij, als het in hun bubbel zit. Maar elders houden directies vast aan strengere regels , uit vrees dat het virus nu langs de voordeur wordt binnengebracht. Hoe geraken we uit de spreidstand tussen veiligheid en menselijkheid? We vroegen het aan Margot Cloet, bestuurder van Zorgnet-Icuro en Ann-Marie Morel, voorzitster van het Zorgbedrijf Klein-Brabant.