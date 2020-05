Hoe gemotiveerd ben jij nog? Vul hier de enquête in Celien Moors

06 mei 2020

15u08 1 Vandaag zat de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen met het oog op een versoepeling van een aantal maatregelen. Zo mogen we vanaf zondag steeds vier dezelfde mensen thuis ontvangen, mits het respecteren van de fysieke afstand.

Dat de communicatie van de overheid een grote rol speelt in hoe gemotiveerd de Belg nog is om de maatregelen te volgen, bewijst de motivatiebarometer van de UGent: na de persconferentie van 24 april stond slechts de helft van de Belgen nog achter de maatregelen, om na 1 mei opnieuw te stijgen naar 58%. Om een zicht te krijgen op die evolutie en hoe motiverend de aankondigingen van vandaag waren, polst de UGent graag naar uw motivatie. Vul hier de enquête in.