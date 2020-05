Hoe ervaart u de lockdown? Psychologische experts beantwoorden uw vragen in VTM NIEUWS Redactie

12 mei 2020

11u54 1 Voor het VTM NIEUWS van vanavond willen we weten hoe het met u gaat, na twee maanden lockdown. Laat hier weten hoe u de lockdown hebt ervaren en stuur uw vragen of opmerkingen in. Wij leggen ze vanavond voor aan experten in het VTM NIEUWS.

Hoe ervaart u de lockdown? Kunt u nog lang in uw kot blijven? Of heeft u het nu wel gehad met de coronamaatregelen? Laat het ons weten.

Stuur uw opmerkingen en/of vragen over de psychologische impact van de coronacrisis in via het onderstaande vragenformulier. We leggen ze in het VTM NIEUWS van 19 uur voor aan de pyschologische experts die ook de Veiligheidsraad advies geven.



