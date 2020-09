Exclusief voor abonnees

Hoe Egbert Lachaert eindelijk het pad effent voor een regering: “Hij weet hoe hij haantjes moet aanpakken”

“Gerespecteerd en betrouwbaar, maar een flinke scheut populisme is ‘m niet vreemd”

Sven Spoormakers

07 september 2020

05u00

0

Nog maar goed drie maanden voorzitter en Egbert Lachaert (Open Vld) is al goed op weg om een regering op de been te brengen - iets wat nu al 468 dagen vruchteloos is geprobeerd. “Hij is gerespecteerd en andere partijen vertrouwen hem. Maar een flinke scheut populisme is ‘m niet vreemd.” Of hoe een backbencher de liberalen weer smoel geeft.