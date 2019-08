Exclusief voor abonnees Hoe een onopvallende Vlaming in één klap miljonair werd dankzij een duif. En wat een steenrijke Chinees daarmee te maken had Ivo van Woerden

13 augustus 2019

09u44

Bron: de Volkskrant 0 In maart dit jaar werd de Joël Verschoot (62) uit Ingelmunster miljonair, dankzij de verkoop van een vogel: de superpostduif Armando. De Nederlandse krant de Volkskrant ging langs bij Verschoot en zocht uit hoe het zover kwam.

“Dag, u spreekt met Joël Verschoot. Ik zou graag een 24-uursbeveiliger willen inhuren.” Het was 7 maart 2019 en Verschoot (63) besefte dat er in het hok dat hij ooit zelf had getimmerd een gouden buit zat opgesloten, die, je weet het immers nooit, zomaar verschalkt kon worden door kwaadwillenden. Achter zijn perceel in Ingelmunster stond een kas waarin tomaten werden gekweekt, waar mensen werkten die je, vond Verschoot, niet zomaar kon vertrouwen. Als die weet hadden van wat hier te vinden was, zouden ze over het hek kunnen klimmen, of over het dak kunnen komen, om…

Aan de andere kant van de lijn werd gevraagd wat er dan zo dringend beveiligd moest worden. Juwelen? Goudstaven? Een erfenis in cash? “Mijn duivenhok,” zei Verschoot. “Er is haast mee.”

