Hoe de seinhuizen toch nog het spoorverkeer plat kunnen leggen ondanks gegarandeerde dienstverlening ep

15u24

Bron: Belga 0 Jan Aelberts Er kunnen nog steeds stakingsdagen voorvallen bij het spoor waarbij amper treinen rijden of in sommige regio's geen. Het cruciale punt zijn de seinhuizen: daarbij moet 85 procent van het personeel aanwezig zijn om treinen te laten rijden. Personeel kan bovendien niet worden opgevorderd.

De spoorwegen hebben al eerder verscheidene scenario's opgesteld voor het toepassen van de minimale dienstverlening. Aan die scenario's wordt nog gesleuteld, maar de NMBS verzekert klaar te zijn om de gegarandeerde dienstverlening toe te passen. "Als de wet het voorschrijft zullen we klaar zijn", verzekert een NMBS-woordvoerder.

Op voorhand bekendmaken

Er zijn verschillende scenario's opgesteld, afhankelijk van hoeveel werkwilligen komen opdagen. Het in de plenaire Kamer goedgekeurde wetsontwerp stipuleert dat de werknemers dit ten laatste 72 uur op voorhand moeten aangeven. De NMBS kan dan een dag voor de staking een alternatief vervoersplan aan de reizigers bekendmaken.

Verschillende scenario's

In het minimumscenario rijden enkel treinen op de grote assen tijdens de piekuren 's ochtends en 's avonds, goed voor 14 procent van het normale treinaanbod en een kwart van de reizigers die normaal kunnen sporen. Daarvoor zijn nodig: onder meer 15 procent van de treinbestuurders, maar wel 85 procent van het personeel in de seinhuizen. Bij eerdere stakingen lag het aantal stakers in seinhuizen wel erg laag, met soms maar 5 procent stakers.