Exclusief voor abonnees

Hoe de lockdown voor “pornopiek” zorgt in ons land (deel 2): “Van ’s morgens tot ’s nachts en zeven op zeven ben ik aan het werk”

Steven Swinnen

17 mei 2020

06u00

8

Het is één van onze geliefde bezigheden tijdens deze quarantaine én ook nog eens volledig in regel met alle ministeriële besluiten die Pieter De Crem al uitvaardigde: porno kijken! Sinds de lockdown zoeken de Belgen zo’n 20 procent meer naar seksfilmpjes op het internet, en niet langer voor dag en dauw - zoals toen telewerken nog niet de norm was. Vandaag deel 2: het tegenovergestelde van een technisch werkloze? Een online pornomodel. “Van ‘s morgens tot ‘s nachts en zeven op zeven ben ik aan het werk.”