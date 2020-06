Exclusief voor abonnees

Hoe de kidnapping van een 13-jarige jongen 42 dagen lang geheim kon blijven: “Ze dreigden hem te vermoorden”

Cédric Maes

02 juni 2020

19u12

Bron: Eigen info

Maar liefst 42 dagen is de 13-jarige jongen uit Genk in handen geweest van zijn ontvoerders, in het grootste geheim. “We vreesden meermaals voor zijn leven en zijn iedereen dankbaar de geheimhouding te respecteren", zegt het Limburgse parket. In het Atlas College in Genk waar de jongen school loopt, wisten ze van niets. “We merkten zijn afwezigheid, maar werden niet ingelicht”, klinkt het daar.