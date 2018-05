Hoe de drugsmaffia de winkelstraten van Borgerhout heeft overgenomen (en wat we kunnen leren van Rotterdam) RS

22 mei 2018

07u48

Bron: Humo 13 Volgens een recent onderzoek zou de illegale economie in Borgerhout ondertussen groter zijn dan de legale. De studie was goed voor spectaculaire krantenkoppen én voor striemende kritiek, want: hoe kan je georganiseerde misdaad en maffioos geld meten? Maar voor wie goed rondkijkt, is het niet zo moeilijk om vast te stellen dat de Borgerhoutse maffia de hand heeft gelegd op de winkelstraten in het Antwerpse district.

Marokkaanse drugstrafikanten drijven in België en Nederland al tientallen jaren mee op een stroom van goud. Eerst was er de invoer van hasj, die vanuit Marokko per auto door het Spaanse binnenland of per boot naar de Lage Landen werd gebracht. En sinds de jaren 80 is er de cocaïnebom, de nog veel lucratievere handel van coke uit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen, meer dan ooit dé drugshaven van Europa.

Met de cocaïnetrafiek vangen de hoofdzakelijk Marokkaanse criminelen elk jaar vele miljoenen euro, die ze investeren in vastgoed in hun thuisland: in villa’s en luxueuze appartementsgebouwen, maar ook in toeristische infrastructuur zoals hotels, restaurants, nachtclubs en autoverhuurbedrijven. In navolging van de Italiaanse maffia kopen de smokkelaars in Marokko ook politiek, justitie en administratie op. Intussen hebben ze van het koninkrijk een maffiastaat gemaakt, waar corruptie welig tiert. En terwijl de clanstructuren van de cocaïnesmokkelaars vroeger niet altijd even strak waren, hebben ze zich nu omgebouwd tot ware misdaadorganisaties en hun actieterrein uitgebreid tot wapenhandel, mensensmokkel, (kinder)prostitutie, slavernij, fraude, namaak, financiële misdaad…

De vanuit Borgerhout opererende Marokkaanse drugsfamilies, die nauw verwant zijn aan de gewelddadige Nederlandse Mocromaffia, pompen hun geld niet alleen in Marokkaanse steden als Nador en Tanger. Ook aan het thuisfront investeren ze hun misdaadgeld in alles wat los en vast zit: in Borgerhout, maar ondertussen ook in de rest van Antwerpen en Vlaanderen.

Halalnoedels

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN