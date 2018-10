Hoe brengen de Vlaamse kopstukken het ervan af? Een overzicht kv

14 oktober 2018

21u46 2 De meerderheid van de stemmen is geteld en het is duidelijk hoe de kopstukken van de grote Vlaamse partijen gepresteerd hebben. Bart Somers, Theo Francken en Gwendolyn Rutten kunnen vanavond alvast op hun twee oren slapen. Pol Van Den Driessche, Siegfried Bracke en Maggie De Block gaan waarschijnlijk met kopzorgen naar bed.

ANTWERPEN

Het ziet ernaar uit dat Bart De Wever mag aanblijven voor een nieuwe termijn als burgemeester van Antwerpen. Volgens de voorlopige resultaten behaalt de partij 35,9 procent van de stemmen en behoudt ze haar 23 zetels. CD&V met boegbeeld Kris Peeters gaat er echter op achteruit: van vijf naar drie zetels. Wouter Van Besien boekt een flinke winst met Groen: de partij behaalt maar liefst tien procent meer stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Sp.a behaalt met Jinnih Beels 11,6 procent van de stemmen, amper een dikke twee procent meer dan de PVDA van Peter Mertens (8,9 procent). Het Vlaams Belang van Filip Dewinter wint amper 0,4 procent ten opzichte van 2012.

Ook in Brasschaat een flinke overwinning voor N-VA: onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon behaalt de partij er maar liefst 44,2 procent van de stemmen.

In Mechelen behaalt het kartel van Open VLD-Groen-M+ een verpletterende overwinning met meer dan 47,9 procent van de stemmen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) spreekt van de “meest ontroerende dag in zijn politieke bestaan”. Hij wordt geflankeerd door Groen-kopstuk Kristof Calvo. Voor de sp.a van Caroline Gennez is het een pijnlijke nederlaag: haar partij behaalt maar half zoveel stemmen als in 2012 en strandt op 9,1 procent.

OOST-VLAANDEREN

In Gent stevent sp.a-Groen, de lijst die geduwd wordt door huidig burgemeester Daniël Termont, af op een zwaar verlies, al zou het wel de grootste blijven. Het aantal stemmen zakt van 45,5 naar 33,3 procent. Open Vld zou dan weer stijgen van 16,5 naar 25,4 procent. Lijsttrekker Mathias De Clercq had tijdens de campagne verklaard dat hij burgemeester wilde worden of dat hij zich op de nationale politiek zou concentreren. De N-VA, bij wie de naam van Kamervoorzitter Siegfried Bracke op de 27ste plaats prijkt, krijgt ook rake klappen: ze gaat er 4,8 procent op achteruit.

WEST-VLAANDEREN

In Oostende blijft de Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) de grootste, al boet ze wel tien procent van de stemmen in in vergelijking met 2012. Open Vld-lijsttrekker Bart Tommelein, tevens Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, behaalt echter met 6.003 wel bijna 1.000 voorkeurstemmen meer dan Vande Lanotte, die er 5.062 haalt. Volgens Tommelein is Vande Lanotte dan ook “gebuisd”. De Open-vld’er wil zelf de leiding nemen in een nieuwe coalitie.

Jean-Marie Dedecker haalt met zijn Lijst Dedecker maar liefst 44,1 procent van de stemmen binnen in Middelkerke. De ex-judocoach is nu al zeker van het burgemeesterschap in de kustgemeente.

In Torhout leidt lijsttrekker brengt Hilde Crevits CD&V naar de overwinning: onder leiding van Vlaams minister van Onderwijs haalt de partij maar liefst 45,1 procent van de stemmen binnen.

CD&V, sp.a en Open Vld PLUS zullen in Brugge samen een coalitie vormen. Pol Van Den Driessche (lijsttrekker van N-VA Brugge) gaf vanavond in tranen zijn nederlaag toe. Zijn partij ging er 8,1 procent op achteruit.

In Kortrijk haalt Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne 31,3 procent van de stemmen binnen.

Knokke-Heist blijft in handen van burgemeester Leopold Lippens: zijn partij Gemeentebelangen haalt er een monsterscore van maar liefst 70,2 procent. Lippens, die al burgemeester is sinds 1979, behoudt zijn functie.

VLAAMS-BRABANT

In Leuven gaat de sp.a van uittredend burgemeester Louis Tobback er vijf procent op achteruit, maar ze blijft wel de grootste met 25,9 procent. Het ziet ernaar uit dat lijsttrekker Mohamed Ridouani hem opvolgt en meteen de eerste allochtone burgemeester wordt.

In Lubbeek haalt de N-VA onder leiding van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken met 34,5 procent meer dan één op de drie stemmen binnen. “Dit is een fantastische score”, klinkt het.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten leidt haar partij naar de overwinning in Aarschot met 29,7 procent van de stemmen. Een stijging met 15,1 procent.

In Merchtem won de Lijst1785 van Open Vld-minister Maggie De Block de verkiezingen, maar ze haalde geen absolute meerderheid. Haar partij veroverde 36,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 zetels. De Block gaat nu een coalitie vormen met CD&V-plus. Ze laat de burgemeesterssjerp aan Maarten Mast en wordt geen burgemeester, weet VTM NIEUWS.

Zittend burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) is meer dan tevreden met de score die zijn lijst sp.a-Groen behaald heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die ging er ongeveer 7 procent op vooruit en klopte af op 31,8 procent.

LIMBURG

In Genk gaat CD&V met de overwinning aan de haal, maar de N-VA gaat er onder leiding van Zuhal Demir (N-VA) bijna tien procent op vooruit. De politica haalde zelf 8.200 voorkeurstemmen binnen.

In Hasselt haalt de N-VA onder leiding van minister van Defensie Steven Vandeput zijn slag thuis met 28,7 procent van de stemmen.

De CD&V van Wouter Beke blijft met 30,8 procent van de stemmen de sterkste fractie in Leopoldsburg. De CD&V-voorzitter is overigens erg opgetogen over de algemene winst voor CD&V in Limburg.