Hoe Borgerhouts straatjochie Othman El Ballouti een steenrijke drugsbaron werd De cokelijn tussen Antwerpen en Dubai Douglas De Coninck

07 september 2018

20u03

Bron: De Morgen 1 Hij is rijker dan Eden Hazard en Kevin De Bruyne samen. Voetballen is nochtans niet zo zijn ding, en enige vorm van arbeid of beleggen heeft hij nooit verricht. ‘In cocaïnecontainers klimmen, dat kan hij wel.’ Say hello to straatjoch Othman El Ballouti, 32 jaar, thans residerend in Dubai.

Het is zo’n klassieker onder de ranzigste internetmemes.

Dit is de auto van Henk: een grijze Fiat Panda. Henk werkt al 34 jaar als timmerman in de bouw, vanaf zijn 15de.

Dit is de auto van Ali: een zwarte BMW. Ali is geboren in Nigeria en is sinds 3 weken officieel Nederlander.

Je kunt het ervaren als racistisch, of op zijn minst als slechte smaak. Bijvoorbeeld als je naam Younes El Ballouti is, je ouders afkomstig zijn uit het Marokkaanse Al Hoceima en in de jaren 80 naar Borgerhout verhuisden omdat ze hun kinderen, jij dus, meer kansen wilden geven dan ze zelf hebben gehad.

Younes postte het zelf. Hij is niet zo bezig met ironie. De meme lijkt voor hem een succesvol zakelijk inzicht te belichamen. Younes is het jongere neefje van Othman El Ballouti. Othman is 32 jaar oud. Hij groeide op in de buurt rondom het Groeningerplein in Borgerhout. Hij heeft voor zover geweten in zijn hele leven nog geen dag reguliere arbeid verricht, maar tegenwoordig woont hij in Dubai.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN