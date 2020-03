Hoe begroet je elkaar best in coronatijden? KV

18 maart 2020

20u26 1 Nu de overheid nog strengere maatregelen heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus, staat ons sociaal leven op een erg laag pitje. Wie toch in contact komt met anderen, moet een veilige sociale afstand bewaren. Maar hoe begroet je elkaar dan in deze vreemde tijden, waarin elkaar de hand schudden, omhelzen, of een zoen op de wang geven compleet uit den boze is?

Vuistje dan maar? Nope. Elleboogje? Niet aangeraden, aangezien we nu massaal in onze elleboog niezen en daarbij de minimale afstand van anderhalve meter niet kan bewaard worden. Neuze-neuze? Schei helemaal uit! Maar wanhoop niet, er zijn nog tal van opties om veilig “hallo” te zeggen tegen onze vrienden en kennissen.

‘Beenzoenen’, bijvoorbeeld, ondertussen ook al de ‘Wuhan Shake’ gedoopt. Deze iets bescheidenere vorm van ‘voetje wrijven’ is enkel geschikt voor mensen met lange benen die in totaal een minimale afstand van anderhalve meter tussen elkaar kunnen behouden.

De fervente yogi’s onder ons kennen hem al goed: de hindoegroet ‘Namasté’. Hiervoor druk je de handpalmen tegen elkaar met de vingers naar boven wijzend en maak je een lichte buiging. Zo blijven de ‘vieze beestjes’ enkel aan je eigen handen plakken.

“Live long and prosper!” om het met de woorden van Spock uit ‘Star Trek’ te zeggen. Hij introduceerde aan de kijkers in 1965 de ‘Vulcan-groet’, het handgebaar dat zijn volk - de Vulcans - gebruikt als begroeting. Mits een beetje oefening heb je deze al snel onder de knie.

‘Peace’! Ook gekend als het V-teken. Wist-je-datje van de dag: het teken werd bedacht door de Belg Victor de Laveleye. Hij werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als directeur van de Belgische Franstalige uitzendingen van de BBC (1940-1944) en riep in 1941 alle Belgen op om het symbool te gebruiken als teken van verzet. De ‘V’ stond voor ‘victoire’ (overwinning) in het Frans en voor ‘vrijheid’ in het Nederlands. Al snel werd het handgebaar overgenomen door de rest van de wereld. In de jaren 60 werd het V-teken ook een symbool voor vrede. De Laveleye werd van 1944 tot 1945 Belgisch minister van Onderwijs. Hij overleed in ’45 als gevolg van een ziekte.

Vrede, victorie en verzet! Met het V-teken slaan we drie vliegen in één klap.

Moet het wat formeler, dan kan het ook op z’n Japans. Ojigi - Japans voor buigen - houdt in dat je je hoofd of bovenlichaam buigt. Dat klinkt eenvoudig, maar in Japan zitten er tal van regeltjes achter. Zo moeten je hoofd en rug een rechte lijn vormen en moeten je heupen en benen tijdens het buigen in dezelfde positie blijven: je achterwerk uitsteken kan dus niet. Daarnaast zijn er verschillende manieren om te buigen, afhankelijk van de omstandigheden. Ontmoet je iemand die dezelfde plaats op de sociale ladder inneemt als jij, dan buig je ongeveer 30 graden. Gaat het om iemand die hoger dan jou staat, dan buig je ongeveer 45 graden.

Keuze genoeg dus om veilig en gezond “goeiedag” te zeggen tegen onze medemens.

En bij deze ook een vrolijke, superklassieke, maar daarom niet minderwaardige salut!