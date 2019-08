Exclusief voor abonnees Hoe 2 Gentse bedrijven pyjama tot leven wekken: “Straffer dan Pokémon GO” Sven Ponsaerts

11 augustus 2019

16u08 0 Een high-tec kinderpyjama waarvan de opgeborduurde dierenfiguurtjes virtueel tot leven kunnen worden gewekt. Die (wereld)primeur is voor twee Gentse bedrijven. “Onze levensgrote door de slaapkamer dansende alpaca is veel levensechter dan Pokémon GO”, menen pyjamamerk Woody en appontwikkelaar ‘In the pocket’.

Een tablet of smartphone is alles wat uw pakweg vier- tot 10-jarige spruit nodig heeft om de figuurtjes op de nieuwste Woody-pyjama’s tot leven te wekken. Na een scan met de Woody World app staat de opgeborduurde alpaca of dodo plots voor zijn neus, op het bed of misschien wel bovenop de klerenkast. Levensecht.

