HLN LIVE. Reisbureaus mogen niet langer vouchers geven voor een geannuleerde reis. Minister Muylle legt uit in VTM Nieuws

HLA

25 juni 2020

18u50

Bron: VTM Nieuws

16

Door de coronacrisis zien heel wat mensen hun vakantieplannen in het water vallen. Wij zijn reis geannuleerd zag voor 19 juni, heeft recht op een tegoedbon. Sinds 19 juni zijn reisbureaus echter verplicht om de geannuleerde reis om te boeken of terug te betalen in cash. Heel wat reisbureaus en reisorganisaties klagen aan dat zij daarvoor het geld niet hebben, omdat dat vaak al is doorgestort. Minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) reageert bij VTM Nieuws op de vraag van de reisbureaus om het systeem met de tegoedbonnen te verlengen.