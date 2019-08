HLN kiest Hét Streekproduct 2019: "We willen weer authenticiteit op tafel" Redactie

31 augustus 2019

06u00 0 Dat het een eigenzinnig koekje is, die Hasseltse speculaas. Maar het is slechts één van vele streekproducten die onze regio's rijk zijn. Het Laatste Nieuws laat je in de komende weken een hele schare ontdekken, én de verhalen achter deze producten. Maar er is meer: sterrenchef Luc Bellings, biersommelier Sofie Vanrafelghem en de jury van Bake Off Vlaanderen verklappen je hun favoriete streekproducten... en we willen ook weten welk streekproduct bij jou bovenaan het lijstje staat!

Streekproducten zijn populairder dan ooit en steeds meer consumenten hechten belang aan koken met producten waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Geen industrieel geproduceerde grootkeuken, maar producten met een eigen verhaal. "Het verhaal van de streekproducten sluit heel goed aan bij de vraag naar korte-keten-voedsel, kwaliteit en authenticiteit", vertelt Jo Van Caenegem van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). "Sinds 2003 geven wij met VLAM erkenningen aan traditionele streekproducten en de interesse hiervoor stijgt jaar na jaar, bij jong én oud. En dat geldt voor alle types: dranken, vlees, vis, zuivel, groenten, fruit en zoetigheden."

Maar meer dan ooit zijn mensen ook geïnteresseerd in het verhaal áchter de producten die zij op hun bord of in hun glas krijgen. Dat merkt ook biersommelier Sofie Vanrafelghem: "Mensen houden van verhalen. Wie zijn de mensen achter een product, waar wordt een product gemaakt en wat valt er nog meer over te ontdekken?" Volgens foodhistorica en jurylid van Bake Off Vlaanderen Regula Ysewyn is er nog bijzonder veel te ontdekken in het aanbod aan Vlaamse streekproducten. “Er zijn nog zo veel onbekende pareltjes. We moeten trots zijn op onze gevarieerde eetcultuur en op onze streekproducten. Stel je voor dat onze eetcultuur even vlak wordt als de shopstraten in grote steden: overal zie je dezelfde winkels. Ik pleit voor een groot respect voor onze streekproducten. Blijf de dingen ui de eigen streek maken!”

Stem op jouw favoriete streekproduct

HLN gaat in september op zoek naar Het Streekproduct 2019. Iets minder dan 150 streekproducten nemen het de komende weken tegen elkaar op en strijden voor de titel van het populairste streekproduct van Vlaanderen. Van 31 augustus tot 14 september leer je alle streekproducten uit jouw regio kennen in onze krant en in de HLN-app kun je stemmen op jouw favoriet. Een overzicht van de producten vind je hier.