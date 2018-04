Hitteslachtoffers marathon en 10 Miles na ontslag uit ziekenhuis: "In zo'n enorme hitte lopen we niet meer" Patrick Lefelon - Philippe Truyts

24 april 2018

06u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 Hij was klaar voor een sterke marathon, de Brasschaatse ingenieur Bert Schrauwen (34). Tot in de laatste paar kilometer het licht uitging. "Van mijn finish herinner ik me niets meer." Gisteravond lag nog een tiental lopers in de diverse ziekenhuizen.

Bert Schrauwen is een van de 57 hitteslachtoffers die zondag tijdens de marathon en de 10 Miles in één van de zeven Antwerpse ziekenhuizen is opgenomen. Maandagmiddag bekwam hij thuis van de onverwachte afloop van zijn 42,195 kilometer. "Ik heb kunnen bijslapen. De stijve spieren neem ik erbij." Bert kan wel wat hebben: hij was jarenlang speerwerper, hij wéét wat hard trainen is. De jongste paar jaar legde hij zich echter toe op lopen. "Mijn doel voor deze Antwerpse marathon was 3 uur en 30 minuten. Ik had alle schema's gevolgd, recent had ik nog 32 kilometer gelopen."

Halfweg was er weinig aan de hand: Bert kwam door in 1 uur 46 minuten. Maar de zon begon stilaan in te hakken op de deelnemers. "De laatste 2 kilometer waren moordend. Je wil niet opgeven. De finish maakte ik niet meer bewust mee. In de EHBO-tent bij de aankomst was ik even helemaal van de wereld. Ik denk dat ze daar nog een infuus hebben gestoken. In Stuivenberg ben ik goed opgevangen. De piek van de 10 Miles moest toen - uren later - nog volgen." Bert wil nog marathons lopen. "Maar ik ga meer op het najaar mikken. Dan kun je in de zomer trainen op momenten die je uitkomen. Ik ga wel rekening houden met de warmte."

Nog 4 op intensieve

Ook de 17-jarige Nathan, die na de 10 Miles werd opgenomen in het ziekenhuis, had de temperatuur onderschat. "Halfweg begon ik het erg moeilijk te krijgen", vertelt hij. "Ik probeerde mijn tempo aan te houden, en kon wel nog finishen, maar de warmte heeft me verrast. Ik ben student lichamelijke opvoeding, maar hierop was ik helemaal niet voorbereid", zegt hij. "Ik ga nog wel lopen, maar niet meer in deze hitte."

Spoedarts Kurt Anseeuw van het Stuivenbergziekenhuis ving met zijn ploeg 19 lopers op. Zij kregen een baxter met vocht en elektrolyten, om de bloedwaarden terug op peil te brengen. Drie patiënten lagen gisteren nog op intensieve. Hun toestand was onder controle. Ook in het Sint-Vincentiusziekenhuis lagen gisteren nog enkele lopers, van wie één op intensieve zorgen.

Kurt Anseeuw: "De meeste lopers hebben getraind bij temperaturen van 10 tot 15 graden en hebben de laatste week rust ingebouwd. Dan komen zij ineens in 25 graden terecht waar hun lichaam helemaal niet op getraind is. Met uitdroging en oververhitting tot gevolg. Mannen hebben daar meer last van dan vrouwen omdat vrouwen een groter lichaam hebben in verhouding tot hun gewicht en meer warmte verliezen."