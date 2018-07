Hittegolf geen goed nieuws voor eigenaars van zonnepanelen: het is té warm kg

24 juli 2018

18u06

Bron: Belga 0 Ondanks de overvloed aan zonlicht, is de huidige hitte en droogte ook nadelig voor zonnepanelen. Zo presteren ze minder goed eens de 25 graden celsius overschreden is. Dat zegt expert Alex Polfliet, oprichter en ex-voorzitter van PV Vlaanderen, de koepelvereniging van de zonnepanelensector. Daarnaast heeft de hitte een impact op de algemene elektriciteitsvoorziening. Om het doorhangen van de hoogspanningslijnen te vermijden wordt er namelijk 5 à 6 procent minder stroom door de lijnen gejaagd dan normaal, zo blijkt bij navraag bij Elia.

Mensen met zonnepanelen wrijven zich dezer dagen in de handen, maar de hittegolf blijkt niet alleen goeds met zich mee te brengen. De extreme temperaturen zorgen er zelfs voor dat zonnepanelen minder goed werken.

"Zonnepanelen hebben zonlicht nodig, de warmte is eerder een nadeel", zegt Polfliet. "Vanaf 25 graden in de schaduw verliezen de zonnecellen 0,4 procent capaciteit per bijkomende graad. Dat maakt dezer dagen, met temperaturen die flirten met de 30 graden, dat er ongeveer 2 procent verlies is."

Een tweede factor is de aanhoudende droogte: "Er komt steeds meer stof op de zonnepanelen en dat heeft ook een invloed op hun werking. Het zou dus eens goed moeten regenen", zegt Polfliet. Op het dak kruipen en beginnen afstoffen, raadt hij af. "Afstoffen kan zonnepanelen beschadigen, dus niet doen", luidt het advies.

Minder stroom door hoogspanningslijnen

Daarnaast heeft de hitte ook een invloed op de elektriciteitsvoorziening. Hoe meer elektriciteit er door de hoogspanningslijnen stroomt, hoe warmer die worden, en hoe meer de lijnen gaan doorhangen. Bij hoge buitentemperaturen treedt dit verschijnsel nog meer op. "Vanaf 30 graden spreken we van het regime 'hoogzomer' en verlagen we de capaciteit van de lijnen met 5 à 6 procent", zegt Marleen Vanhecke van Elia.

"Het is een veiligheid die ingebouwd wordt", klinkt het. "Het gaat overigens bijna helemaal automatisch." Er zijn geen gevolgen voor de bevoorradingszekerheid. "In de zomer is er sowieso minder verbruik, dus we vangen die lichte daling gemakkelijk op."