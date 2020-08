Hittegolf eiste zware tol in woonzorgcentra: bijna 400 bewoners meer overleden kv

19 augustus 2020

04u29

Bron: Belga 5 Tijdens de afgelopen hittegolf zijn in Vlaanderen bijna 400 rusthuisbewoners meer overleden dan gebruikelijk is voor die tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarover De Standaard vandaag bericht. "De vereenzaming heeft zeker niet geholpen", klinkt het.

Sinds de hittegolf, die officieel op 5 augustus begon, ging het om 906 overlijdens. In diezelfde periode in 2014-2018 waren er gemiddeld ruim 500 doden. Vooral de tweede week van de hittegolf, die op 16 augustus afliep, was erg dodelijk: toen stierven meer dan dubbel zoveel rusthuisbewoners als normaal. Bijna 90 procent van de woonzorgcentra vult de zelfrapportering in. In de Vlaamse wzc's wonen ruim 70.000 mensen.

Van de 906 overlijdens zijn er 22 te wijten aan Covid-19. Dat is amper 6 procent van de onverwachte sterfte. Het is erg aannemelijk dat het hoge aantal doden aan de uit­zon­der­lijke hitte toe te schrijven is, al wordt dat in de overlijdensakte niet als dusdanig geregistreerd.



Hittegolven leiden elk jaar tot meer overlijdens, vooral bij oudere mensen. "In rusthuizen zitten erg kwetsbare mensen", zegt professor huisartsengeneeskunde Jan De Lepeleire (KU Leuven), tevens de voorzitter van de werkgroep coördinerende en raad­gevende artsen (cra's) in de woonzorgcentra. "Het is als een kaartenhuis: als je er één kaart uittrekt, valt het in elkaar. Als ze ­bijvoorbeeld te weinig drinken, kan dat leiden tot nierfalen, wat dan weer andere organen over­belast."

Ter vergelijking: tijdens de hittegolf in juli vorig jaar stierven er bijkomend 400 mensen, in het hele land en onder de hele ­bevolking. Toen hield de hittegolf acht dagen aan, nu was dat twaalf dagen. Hoe zwaar de tol nu bij de rest van de bevolking is, is nog onduidelijk omdat die statistieken nog niet beschikbaar zijn.

Artsen wijzen er ook op dat de beperkte bezoekregeling weegt op de mentale gezondheid van bewoners. De Lepeleire stelt dat "de vereenzaming niet geholpen heeft".