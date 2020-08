Hittegolf doet waterverbruik pieken tot 1,4 miljoen kubieke meter per dag kg

10 augustus 2020

14u03

Bron: Belga 4 De hoge temperaturen jagen ons waterverbruik naar recordhoogtes. Op Vlaams niveau noteerde AquaFlanders de voorbije dagen een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar. Zaterdag naderde de kaap van 1,4 miljoen kubieke meter. De federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders verwacht zich niet aan problemen met de bevoorrading, maar roept op om verstandig om te gaan met kraanwater. Dat meldt de sectororganisatie in een persbericht.

"Donderdag overschreden we op Vlaams niveau al de kaap van 1,35 miljoen kubieke meter per dag. Dat is het hoogste dagverbruik van 2018 tot op vandaag. Vrijdag en zaterdag deden we daar nog een schepje bovenop en flirtten we met de 1,4 miljoen kubieke meter (of 1.400.000.000 liter). Daarmee piekte ons waterverbruik nog hoger dan in het weekend van Hemelvaart", aldus Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders.

Op Vlaams niveau noteerde AquaFlanders de voorbije dagen een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar. Er zijn wel grote regionale verschillen. "Vooral aan de kust en in de provincie Antwerpen zagen we een grote piek. Daar nam het waterverbruik met meer dan 40 procent toe", zegt Carl Heyrman.

We raden aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons of het wassen van onze wagens.

Bevoorrading

De federatie gaat ervan uit dat die trend de komende dagen doorzet, maar verwacht zich niet aan problemen met de bevoorrading. "De Vlaamse watersector heeft zich goed voorbereid op een mogelijke droge zomer. We houden de beschikbaarheid van en de vraag naar kraanwater nauwlettend in de gaten. Extreme piekverbruiken kunnen er lokaal wel toe leiden dat de vraag naar drinkwater de capaciteit van productie en toevoer overschrijdt."

Daarom roept AquaFlanders op om de komende dagen bewust om te gaan met kraanwater. "We moeten het hele jaar door verstandig omgaan met kraanwater en niet alleen in de zomer. We raden aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons of het wassen van onze wagens. Hiervoor is regenwater een perfect alternatief of water dat je in de keuken of badkamer opvangt en hergebruikt", aldus Heyrman.

De gemiddelde Vlaming gebruikt per dag 84 liter kraanwater. Slechts een fractie daarvan wordt gebruikt als drinkwater. "Zeker bij dit warme weer is het belangrijk om voldoende water te drinken. Houd je drinkbus dus bij de hand en drink nog voordat je dorst voelt", geeft Heyrman nog mee.

