Vandaag bijna overal boven 30 graden, tot 34 graden in de Kempen

25 juni 2019

Gisteren was de eerste tropische dag van het jaar een feit, vandaag doen de weergoden er nog een schepje bovenop. Bijna overal in het (binnen)land klimt het kwik tot boven de 30 graden, met tot 34 in de Kempen. Volg hier de laatste ontwikkelingen van de hittegolf.