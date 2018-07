Hitte houdt aan: bacterie velt eend in Geel SVM

24 juli 2018

18u12

Bron: Belga 0 In de gemeentelijke visvijver in het recreatiedomein Dekshoevevijver is een geval van botulisme vastgesteld bij een eend. Dat laat de Geelse burgemeester Vera Celis weten. Botulisme is een vergiftiging door een bacterie en treedt bij watervogels op tijdens langere periodes van warm weer.

De kans is groot dat een dode watervogel die nu op het water drijft gestorven is aan botulisme. Als het kadaver niet aangeraakt wordt, is er volgens de burgemeester geen gevaar voor de gezondheid. Ook het water van de vijver zou niet besmettelijk zijn.

De kadavers worden zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte onder de eenden te voorkomen. De gemeenschapswachten controleren de oevers op dode en zieke watervogels, die dan door de brandweer verwijderd worden.

De hulpdiensten roepen bezoekers van de Dekshoevevijver en het Kempisch Kanaal op om dode of zieke dieren te melden op het nummer 014 56 62 50. Ze verzoeken ook om honden zeker aan de leiband te houden, kwestie van aanraking met besmette kadavers te voorkomen.