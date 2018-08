Hitte doet Reggae Geel op 49.000 bezoekers stranden KVE

05 augustus 2018

06u25

Bron: Belga 0 De 40ste editie van Reggae Geel heeft vrijdag en zaterdag respectievelijk 22.000 en 27.000 bezoekers gelokt. Met dus net geen 50.000 festivalgangers in totaal is de jubileumeditie volgens de organisatoren iets onder de verwachtingen gebleven, maar over het verloop heerst wel grote tevredenheid. De hitte deed allicht veel late beslissers thuisblijven.

Het reggae- en dancehallfestival pakte dit jaar uit met legendes in het genre als Barrington Levy, Shabba Ranks ; Robbie en Lee 'Scratch' Perry en dat bracht hoge verwachtingen met zich mee op het vlak van bezoekersaantallen.

De voorspelde hitte lijkt echter roet in het eten te hebben gegooid. De organisatie had vernevelaars aangebracht, deelde drinkwater uit en had een rookverbod uitgevaardigd op een deel van het kurkdroge terrein, maar uiteindelijk strandt Reggae Geel op een vergelijkbaar bezoekerscijfer als vorig jaar, toen de weersomstandigheden evenmin meezaten.

Reggae Geel is een van de oudste reggaefestivals van Europa en brengt ook na veertig edities nog steeds het kruim van Jamaica naar ons land, zowel op het vlak van reggae als dancehall, dub en rocksteady. Er is ook steevast een grote reggaemarkt met kleding, juwelen, platen, muziekinstrumenten en kunst, en het festival profileert zich als fairtrade door "eerlijke" koffie, fruitsap en andere dranken te serveren.