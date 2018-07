Hitsig koppel biedt 100 euro voor vrijpartij in combi tijdens Gentse Feesten EDG

18 juli 2018

18 juli 2018

De Gentse politie kreeg afgelopen nacht tijdens de Gentse Feesten een oneerbaar voorstel van een hitsig koppel. "Het koppel bood enkele politie-inspecteurs 100 euro om de combi even te mogen lenen. Toen ze informeerden wat de bedoeling was, verklaarden ze dat het een fantasie was om ooit eens van bil te gaan in een politievoertuig”, legt politiewoordvoerder Matto Langeraert uit.

Het koppel werd door de politiemensen wandelen gestuurd. “We hebben geen plannen om 'hotel combi' op te richten”, lacht de politiewoordvoerder. “Het schept wel mogelijkheden wanneer we nog eens afgeschreven politiecombi’s verkopen”, lacht schepen van feestelijkheden Christophe Peeters (Open VLD).