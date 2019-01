Hitler-sympathisante komt dan toch in gemeenteraad Dendermonde kg

04 januari 2019

19u41

Bron: Apache, TV Oost 0 Ilse Annemans (Vlaams Belang) verovert dan toch een zetel in de gemeenteraad in Dendermonde, ondanks het feit dat er dit najaar nog een tuchtonderzoek werd gestart nadat Annemans op internet racistische foto’s had ‘geliket’. Begin deze week legde ze de eed af als gemeenteraadslid.

In september kwam Annemans in opspraak, nadat bleek dat de vrouw op de Russische sociale netwerksite VKontakte enkele racistische en nazistische posts ‘leuk vond’. Dat maakte nieuwssite Apache bekend. Onder andere likete Annemans een foto van Adolf Hitler met het bijschrift “De beste leider aller tijden”. Na het nieuws aan het licht kwam, nam Annemans ontslag als voorzitster van de Vlaams Belang-afdeling in Dendermonde. De partij startte daarnaast een tuchtonderzoek naar de feiten.



Wel bleef de vrouw op de kieslijst staan als gemeenteraadslid. De lijsten werden immers al ingediend voor het nieuws over de gelikte nazi-posts naar buiten kwam. Ze raakte verkozen en legde begin deze week ook de eed af om in de gemeenteraad te zetelen, zo meldt Apache.

“Afstand gedaan van verkeerde zaken”

Fractieleidster Barbara Pas reageert tegenover TV Oost dat het interne onderzoek “zeer positief” is verlopen. “Mevrouw Annemans heeft van alle verkeerde zaken afstand gedaan. Wij zijn vreedzame mensen die mensen een tweede kans geven. Er is geen enkele reden waarom ze niet zou zetelen.”

