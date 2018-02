Hit FM uit ether gehaald na misleidende informatie TK

26 februari 2018

06u14

Bron: Belga 0 De nieuwe 'vrouwenradio' Hit FM moet al uit de ether. Op vraag van Topradio schorst de Raad van State de erkenning van Hit, omdat die loog over een samenwerking met Flair. Dat berichten De Morgen en De Standaard vandaag.

In het frequentieplan van Vlaams minister van Media Sven Gatz, dat eind vorig jaar van kracht werd, was er plaats voor vier netwerkradio's. Topradio moest in de strijd voor een van de begeerde plekken de duimen leggen voor Hit FM, de voormalige non-stopradio die zich nu profileerde als eerste 'vrouwenradio'. Topradio liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State. Volgens het radiostation steunde de toekenning van Hit op foute informatie en was er helemaal geen samenwerking met Flair.

In zijn aanvraagdossier had CFM nv, het mediabedrijf achter Hit, van een 'structurele overeenkomst' gesproken met het vrouwenblad. Maar in een mail aan Topradio verklaarde de brandmanager van Flair dat er geen sprake was van een bindend engagement en dat het enkel ging om nog lopende gesprekken.

De Raad van State geeft Topradio nu, na een spoedzitting, gelijk.