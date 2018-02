Historisch resultaat bobcampagne: nooit eerder zo weinig dronken bestuurders Toch niet alles positief: drie keer meer dronken bestuurders tijdens weeknachten dan algemeen gemiddelde TT

01 februari 2018

10u21 0 In de afgelopen 8 weken hebben meer dan 438.000 bestuurders een ademtest moeten afleggen in het kader van de bobcampagne. Amper 2,1 procent van de bestuurders blies daarbij positief, het beste resultaat ooit sinds de start van de bobcampagnes in 1995. De resultaten voor Vlaanderen zijn nog beter: daar blies slechts 1,87 procent positief. Toch is niet alles positief: het aandeel positieve bestuurders tijdens weeknachten ligt op bijna 6 procent, dat is 3 keer meer dan het algemene gemiddelde. Dat melden de federale politie en VIAS.



Er vonden gemiddeld 7.800 controles per dag plaats tijdens de bobcampagne van december en januari. Dat waren er ongeveer evenveel als een jaar eerder.

9.219 bestuurders (2,1 procent) waren positief. Vergeleken met de resultaten van de campagne van vorig jaar (2,3 procent), verminderde het aantal bestuurders dat positief blies. Sinds de start van bobcampagne was het percentage bestuurders dat positief blies, nooit lager dan dit jaar.

In vergelijking met de allereerste bobcampagne in 1995-1996 ligt het aantal positieve bestuurders zelfs drie keer lager, terwijl er nu vier keer meer controles zijn. Het slechtste resultaat werd in 2003-2004 genoteerd. Toen blies bijna 1 bestuurder op 10 positief (9,9 procent).

Vlaanderen: 1,87 procent

Nog beter nieuws was er in Vlaanderen. Daar werden 289.788 testen uitgevoerd, en blies maar 1,87 procent positief.

Minder goed nieuws was er tijdens de weeknachten. Toen blies bijna 6 procent van de bestuurders positief. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde. Tijdens weekendnachten werden er bijna 90.000 controles uitgevoerd en blies 4,4 procent positief.

"Dat alcohol en rijden niet samengaat wordt duidelijk als je kijkt naar de letselongevallen", zegt VIAS tot slot. "Bij 1 ongeval op 9 of 11,4 procent was er een bestuurder betrokken onder invloed van alcohol."