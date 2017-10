Historisch keerpunt: evenveel vijftigers als dertigers aan de slag 05u27

In Vlaanderen werkten vorig jaar voor het eerst evenveel vijftigers als dertigers. Dat is een historisch keerpunt, want als de groep vijftigers de komende jaren met pensioen gaat, staan er onvoldoende jongeren klaar om hun plaats in te nemen. Dat schrijven De Tijd en De Standaard vandaag.

Het aantal vijftigers met een job is de voorbije twintig jaar meer dan verdubbeld in Vlaanderen. Vandaag zijn 700.000 50- tot 59-jarigen aan de slag, becijferde het Steunpunt Werk van de KU Leuven. Voor iedere vijftiger die werkte, telde Vlaanderen in 1996 bijna drie werkende dertigers. Nu staat er tegenover iedere werkende vijftiger maar één dertiger die werkt.



Als die babyboomers doorstromen naar hun pensioen, dreigt op de arbeidsmarkt een ongeziene krapte te ontstaan. De komende tien jaar zullen er 700.000 55-plussers meer de arbeidsmarkt verlaten dan dat er 55-plussers bij komen. Dat zijn 700.000 jobs waarvoor nieuwe arbeidskrachten gevonden moeten worden, zonder genoeg jongeren om die plaatsen in te nemen.



Rekenen we ook werknemers ouder dan 60 mee, dan is in Vlaanderen maar 59,1 procent van de ­50-plussers aan de slag. We zwalpen in de onderbuik van het Europese peloton, tussen Italië en Cyprus. In Europa werkt gemiddeld 63,4 procent van de 50-plussers, en in Zweden, de beste leerling van de klas, is zelfs 79,6 procent nog actief op de arbeidsmarkt.