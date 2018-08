Hinder voor treinverkeer tussen Luik en Borgworm door kabeldiefstal

27 augustus 2018

Het treinverkeer ondervindt vanochtend hinder op de spoorlijn die Luik via Leuven met Brussel verbindt. Door een kabeldiefstal rond 1 uur 's nachts is er tussen Ans en Voroux in beide richting geen treinverkeer meer mogelijk. Dat zegt NMBS-woordvoerster Elisa Roux.