Hinder voor treinverkeer Antwerpen-Gent na aanrijding koeien in Beveren

editors

07u19

Bron: belga

0

BELGA

In Beveren heeft een trein even voor 6 uur drie koeien aangereden. Hierdoor is er geen treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, in beide richtingen. Dat laat Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit vandaag weten.