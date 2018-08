Hinder op spoorlijn Luik-Hasselt na kabeldiefstal AV

31 augustus 2018

15u48

Bron: BELGA 1 Tussen Luik en Hasselt worden vertragingen verwacht op het spitsuur na een grote kabelfdiefstal deze morgen tussen Liers en Herstal, in de provincie Luik. Dat deelde een woordvoerster van Infrabel mee.

Het is niet duidelijk wanneer de dienstregeling weer normaal zal verlopen. Op een bepaald deel van de lijn is geen verkeer mogelijk. Op dat stuk is nu een pendeldienst met bussen voorzien.