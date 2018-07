Hinder op spoor na ongeval in Kortenberg bijna opgelost KVE

17 juli 2018

19u37

Bron: Belga 12 De hinder op het spoor tussen Leuven en Brussel na het persoonsongeval in Kortenberg is zo goed als opgelost. Tegen 22.15 uur moet het treinverkeer weer normaal verlopen. Dat meldt Infrabel deze avond.

"Twee van de vier sporen zijn inmiddels vrijgegeven door het parket", zegt een woordvoerster van Infrabel. "Het gaat om de sporen aan de buitenkant. Het parket is nog steeds ter plaatse. De twee binnenste sporen blijven versperd. Die worden vrijgegeven tussen 22 en 22.15 uur."

De hinder voor het treinverkeer is nagenoeg opgelost. Er blijven wel nog enkele lokale omleidingen van kracht. Dat is het geval tussen Brussel-Noord en Mechelen en tussen Mechelen en Leuven.

Op de spoorlijn in Kortenberg in Vlaams-Brabant vond rond 18 uur een persoonsongeval plaats. Daardoor werden de vier sporen in het station van Kortenberg versperd en was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk.