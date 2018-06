Hinder op spoor door wilde staking in Welkenraedt jv

08 juni 2018

09u21

Bron: belga 15 Door een spontane staking van verschillende treinbestuurders zijn er vanochtend vertragingen en afschaffingen mogelijk voor treinen van en naar Welkenraedt, in de provincie Luik. Dat meldt de NMBS.

Volgens een woordvoerder werden voor 8.30 uur al zeven treinen afgeschaft, wat voornamelijk in de regio van Luik tot hinder heeft geleid. Reizigers krijgen het advies zich te informeren via de website van de spoorwegmaatschappij.

"De NMBS veroordeelt deze wilde actie, waarvan de reiziger het slachtoffer is", zegt de woordvoerder. De NMBS probeert de dienst op de getroffen lijnen zo goed mogelijk te verzekeren. Omdat het over een wilde staking gaat, is het moeilijk te voorspellen hoe lang de hinder zal duren.

De socialistische bond CGSP in de Luikse regio zegt niets met de actie te maken te hebben. Regionaal secretaris Thierry Moers bevestigt dat de actie is ontstaan in de stelplaats van Welkenraedt. De treinbestuurders zouden niet opgezet zijn met plannen om hun productiviteit te verhogen.