Hinder op luchthaven houdt aan: 1 vlucht op 5 vandaag geschrapt door staking Aviapartner KVDS

27 oktober 2018

07u41

Bron: Belga 10 1 op de 5 vluchten vanop Brussels Airport wordt vandaag geannuleerd als gevolg van de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dat heeft de woordvoerster van Brussels Airport vanochtend gezegd aan persbureau Belga. Het aantal geannuleerde vluchten kan nog oplopen doorheen de dag.

Er worden 70.000 reizigers verwacht op de eerste dag van de Allerheiligenvakantie. Ook morgen zouden zo'n 74.000 reizigers naar de Brusselse luchthaven komen.

Sociaal overleg

Aviapartner zal geen enkele vlucht afhandelen tot zondagmorgen 6 uur, zo was eerder al aangekondigd. Er is vandaag om 10 uur wel sociaal overleg gepland tussen de directie van het luchthavenbedrijf en de vakbonden.





Als gevolg van de staking zullen vandaag in totaal 110 van de 550 geplande vluchten niet doorgaan. Die beslissing was gisteren al genomen. "Dit gaf de luchtvaartmaatschappijen de kans om hun passagiers tijdig in te lichten, zodat er minder mensen tevergeefs naar Zaventem zouden afzakken", aldus de woordvoerster van de luchthaven.

Een veertigtal passagiers heeft afgelopen nacht op de luchthaven moeten doorbrengen. Ze kregen gisteravond en vanochtend voeding en drank aangeboden.

Brussels Airport raadt passagiers aan om op haar website de lijst te raadplegen van de luchtvaartmaatschappijen die getroffen worden door de stakingsactie.

Heel wat vluchten worden geschrapt.

De staking veroorzaakt lange wachtrijen.