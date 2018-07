Hinder op het spoor tussen Brussel en Namen door kabeldiefstallen HA

24 juli 2018

09u45

Bron: NMBS, Sudinfo 3 Een dubbele kabeldiefstal veroorzaakt hinder op het spoor tussen Brussel en Namen. In de beide richtingen zijn er vertragingen van een half uur, meldt Sudinfo.

De kabeldiefstallen vonden plaats tussen Rhisnes en Gembloux in de provincie Namen op twee verschillende locaties. Treinen richting Namen kunnen het traject nog volgen, maar met een vertraagde snelheid. Treinen richting Brussel worden omgeleid Jemeppe-sur-Sambre en Gembloux, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Sacré. In de beide richtingen zijn er vertragingen van een half uur. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd tussen Namen en Gembloux om het lokale treinverkeer relatief vlot te kunnen laten verlopen.



De spoorwegmaatschappij hoopt de problemen tegen de middag te kunnen oplossen. Infrabel is ter plaatse om het nodige te doen.