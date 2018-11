Hinder op E40 door werken in Zwijnaarde valt mee SVM

06 november 2018

09u30

Bron: Belga De verkeershinder op de E40 door de werken in Zwijnaarde valt mee. Van Brussel naar de kust staat wel een file van ruim 10 kilometer tussen Erpe-Mere en Gent, maar richting hoofdstad loopt alles zo goed als vlot. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum hebben veel mensen rekening gehouden met de laatste fase in de onderhoudswerken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer had weggebruikers ook aangeraden om alternatieve transportmiddelen te kiezen. Op de omliggende wegen rond Gent is het wel nog druk.

Alle verkeer richting kust wordt via doorsteken door de middenberm naar de andere rijrichting geleid. Daar zijn twee versmalde rijstroken in elke richting. Drie lussen van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde zijn sinds gisteravond dicht.

Het wegdek op de drukke verkeersas krijgt een grondige renovatie. De werken duren tot maandag 12 november.