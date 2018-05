Hinder op Antwerpse ring richting Nederland na dodelijk ongeval BSB

01 mei 2018

Door een personenongeval op de Ring in Antwerpen ter hoogte van district Borgerhout is er hinder ontstaan in de richting van Nederland. Een persoon kwam op het wegdek terecht en werd overreden. Twee rijstroken zijn versperd zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het slachtoffer is overleden.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.