Hinder op A12 naar Nederland door ongeval met drie vrachtwagens Sander Bral

08 augustus 2018

13u12

Bron: eigen berichtgeving 15 Door een ongeval met drie trucks is er slechts beperkte doorgang op de A12 richting Nederland. Deze voormiddag knalden drie vrachtwagens op elkaar ter hoogte van Leugenberg. De rechterrijstrook en de pechstrook zijn versperd waardoor het aanschuiven is vanaf het Antwerpse district Ekeren.

Een vrachtwagen kon rond elf uur vanochtend niet op tijd stoppen voor de file richting Nederland en knalde op een tankwagen. De trucker probeerde het gevaarte nog te ontwijken door een manoeuvre richting pechstrook te maken. Hij kon de aanrijding niet meer voorkomen en kwam uiteindelijk naast de tankwagen op de pechstrook tot stilstand. De tankwagen knalde op zijn beurt door de klap tegen een derde truck die daarvoor in de file stond aan te schuiven.

Er vielen geen zwaargewonden bij het incident. De vrachtwagen die in de tankwagen vloog, is wel zwaar beschadigd en de cilindertank die hij raakte ook. Er ontstond geen lek. De schade aan de derde truck was miniem, de chauffeur kon gewoon wegrijden na het incident.