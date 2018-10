Hinder op A12 door dodelijk ongeval in Nederland

17 oktober 2018

Door een fataal ongeval met een vrachtwagen op de A4 (A12) richting Bergen-op-Zoom, net over de grens in Nederland, is er heel wat hinder voor het verkeer. Ongeveer twee uur lang was de weg er volledig versperd. Ondertussen is één rijstrook opnieuw vrij. Er staat een lange file, omrijden blijft de boodschap.