Hinder en ongevallen door sneeuwval: dodelijk accident in Ieper, truck in schaar op E17, vertraging mogelijk op Zaventem Robbe van Lier Alexander Haezebrouck Mathias Mariën Jürgen Eeckhout Toon Verheijen Eric Belsack

12u15

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 338 Alexander Haezebrouck In Heestert kwam een bestelwagen in de gracht terecht. De sneeuw die vanochtend over Vlaanderen viel zorgde niet alleen voor mooie plaatjes en sneeuwpret , maar brengt ook gladde en gevaarlijke wegen met zich mee. In Ieper kwam vannacht een vrouw om het leven toen haar wagen in de gracht belandde. In Heestert kwam vanochtend eveneens een bestelwagen in de gracht terecht en op de luchthaven van Zaventem zijn er vertragingen mogelijk door de sneeuw.

Door de sneeuwval van vanochtend liggen de wegen er glad bij. Nochtans had het Agentschap Wegen en Verkeer in de nacht van zaterdag op zondag preventief gestrooid. "We hadden verwacht dat het 's nachts ging sneeuwen maar het is pas rond 8 uur begonnen. Daardoor heeft de 500 ton strooizout weinig uitgehaald", zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. Wie niet de baan op moet, "blijft best gezellig binnen".

De strooidiensten van het AWV hebben afgelopen nacht 500 zout gestrooid. "Maar door de sneeuwval bevriest de ondergrond waardoor de sneeuw kan blijven liggen. Het zout dat is gestrooid, stroomt daardoor ook weg door de sneeuw", zegt Daniels, die gebiedt voorzichtig te zijn op de baan. Bijstrooien heeft enkel zin als er voldoende verkeer is. "Dat wordt bepaald door de mensen op de baan", aldus nog Daniels.

Dodelijk ongeval in Ieper

Een 25-jarige vrouw uit Langemark overleefde afgelopen nacht een ongeval langs de Bellestraat in Vlamertinge niet. De vrouw knalde tegen een duiker die afknapte waardoor de vrouw met haar Opel Astra in de gracht belandde. Een landbouwer die naar zijn veld kwam kijken, merkte het voertuig vanmorgen op en verwittigde de hulpdiensten. Hoe laat het ongeval precies is gebeurd, is onduidelijk. Vermoedelijk gebeurde dat al voor de hevige sneeuwval omstreeks middernacht. Een deskundige van het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

Vrachtwagen in schaar op E17

De sneeuw heeft ook in het Gentse een enorme verkeershinder veroorzaakt. Een vrachtwagen begon rond de middag te slippen op het viaduct van Gentbrugge in de richting van Antwerpen. Hierdoor ramde hij de betonnen afscheidingswand met de geluidsschermen en ging de tientonner in een schaar. De Nederlandse trucker bleef ongedeerd, maar zijn vrachtwagen versperde twee rijstroken waardoor je vanaf Zwijnaarde ruim een uur verliest. De takeling is volop aan de gang.

Jürgen Eeckhout De truck kwam in schaar te staan.

Busvervoer MIVB licht ontregeld

De busverbindingen van het Brusselse openbaar vervoer zijn verstoord door de sneeuw en ijzel, zo meldt een woordvoerder van de MIVB gemeld. Vooral de gemeenten Ukkel en Vorst zijn getroffen. De trams en de metro rijden normaal.

Jürgen Eeckhout De vrachtwagen versperde twee rijstroken richting Antwerpen.

Brugge: Stationsbrug afgesloten

Nog in West-Vlaanderen kwam het in Brugge tot verkeersellende door de hevige sneeuwval. In de loop van de ochtend besloot de politie de Stationsbrug volledig af te sluiten voor verkeer. Reden: de bussen en wagens raakten op het gladde wegdek niet meer boven. Even voor 12 uur kon het verkeer weer over de Stationsbrug. Een sneeuwruimer kwam ter plaatse en maakte het wegdek sneeuwvrij.

Mathias Mariën De Stationsbrug in Brugge werd een tijd afgesloten.

Mathias Mariën Een sneeuwruimer kwam ter plaatse in Brugge.

Auto in gracht in Heestert

Langs de Vierkeerstraat in Heestert slipte vanmorgen omstreeks 9.30 uur een bestelwagen in de gracht langs de weg. Vermoedelijk slipte de bestuurster met haar bestelwagen door de gladheid naar beneden en kwam op de zijkant terecht. Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurster verdwenen.

Alexander Haezebrouck In Heestert kwam een bestelwagen in de gracht terecht.

Auto in de sloot in Schoten

Een 21-jarige vrouw uit Schoten verloor deze ochtend vroeg de controle over het stuur van haar wagen in de Broekstraat. Vermoedelijk was ze op het gladde wegdek aan het slippen gegaan. De jonge bestuurster belandde met haar wagen in een sloot naast de rijbaan, maar kon er gelukkig zelf nog uit klauteren. Ze stapte zelf naar huis om daar meteen de hulpdiensten te verwittigen.

Toon Verheijen Een 21-jarige vrouw uit Schoten verloor deze ochtend vroeg de controle over het stuur van haar wagen in de Broekstraat.

Uitgebreide gladheid

Het KMI heeft ondertussen ook gewaarschuwd voor uitgebreide gladheid. "We verwachten eerst enkele centimers sneeuw. Daarna gaat de sneeuw over in regen. Ook in de Ardennen zal de sneeuw op de meeste plaatsen verdwijnen." Daarnaast krijgen we zondagnamiddag ook te maken met hevige rukwinden die windstoten zullen halen tot 95 km/uur aan zee en 85km/uur elders.

De Groendaaltunnel op de Brusselse ring in Hoeilaart werd rond de middag afgesloten door gladheid. Het verkeer moest er bovengronds omrijden, totdat er gestrooid was en de tunnel opnieuw open kon.

Vertragingen op Brussels Airport

Op de luchthaven Brussels Airport in Zaventem zijn zondag vertragingen mogelijk door de sneeuwval, waarschuwt de luchthavenuitbater. De start- en landingsbanen worden er sneeuwvrij gemaakt, waardoor heel wat vluchten vertraging oplopen, mogelijks tot twee uur. Ook de landingsbanen in heel wat buitenlandse luchthavens, zoals die in Amsterdam, Frankfurt en Londen, zijn gesloten.

Volgens woordvoerster Florence Muls is de luchthaven voorzien op zware sneeuwval. "Er zijn heel wat vertragingen, maar de situatie is onder controle. Ondertussen is de sneeuw aan het smelten en kunnen de vliegtuigen in mondjesmaat opstijgen." Muls raadt de reizigers aan de website van Brussels Airport goed in de gaten te houden. "Met weer als dit verandert de situatie om het half uur."

Op het Belgische spoor blijft de impact van de sneeuwval beperkt, zegt woordvoerder Bart Crols. Enkel voor de hogesnelheidstreinen van Frankrijk geldt er een snelheidsbeperking. Voor de rest is er "op dit moment geen grote impact".

Ondertussen is het beginnen regenen in het hoofdstedelijke gewest en zal de toestand weer normaal worden, hoopt de vervoersmaatschappij