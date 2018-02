Hinder door staking voorlopig beperkt FT IB TT

27 februari 2018

05u15

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 De socialistische overheidsvakbond ACOD staakt vandaag tegen de plannen van de regering-Michel met de zware beroepen. Het gaat om een intersectorale actie, maar vooral het openbaar vervoer zal verstoord zijn. Ook op een hele reeks andere plaatsen (scholen, gevangenissen, havens, administraties ...) kan er hinder zijn. Er zijn militantenconcentraties gepland in Brugge en in Doornik.

Bij spoorwegmaatschappij NMBS is gisterenavond om 22 uur al een 24-urenstaking gestart. "Er is risico op zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, en dat vanaf maandag 26 februari (vanaf 22 uur) tot dinsdag 27 februari (tot 22 uur)", waarschuwde de NMBS eerder al.

Gisterenavond was er van chaos vooralsnog geen sprake. Onder meer in Gent en Antwerpen bleken de meeste treinen nog te rijden. Een enkele reiziger staarde wel verweesd naar de infoborden. Hier en daar verscheen wel een stakingspiket, zo ook aan Antwerpen-Berchem en Gent-Sint-Pieters waar - ideaal voor in deze barre koude - een vuurtje gestookt werd.

Deze ochtend wordt het allicht een ander verhaal. Woordvoerder van NMBS, Dimitri Temmerman, waarschuwt reizigers dat er op sommige lijnen géén verkeer zal zijn, andere zullen wel bemand zijn - áls de stakende conducteur of seingever een vervanger heeft gevonden tenminste.

Minder dan een trein op de twee rijdt vanochtend in Wallonië. In Vlaanderen is de hinder beperkter. Dat blijkt uit een eerste balans rond 5.30 uur. Volgens NMBS-woordvoerder Thierry Ney moeten de cijfers evenwel gerelativeerd worden op dit uur en gaan ze nog evolueren. "We zien geen enkele stakingspost op dit moment", zegt Ney.

Tussen Antwerpen en Brussel rijdt 75 procent van de treinen, en tussen Gent en Brussel 70 procent. Tussen Brussel en Oostende rijdt er dan weer geen enkele trein, terwijl tussen Kortrijk en Brussel, Gent en Kortrijk, en Gent en Antwerpen alle treinen rijden.

Tussen Luik en Brussel rijdt 30 procent van de treinen, tussen Charleroi en Brussel 50 procent, tussen Namen en Charleroi 50 procent, tussen Namen en Luik 30 procent, en tussen Bergen en Brussel tot slot 30 procent. De NMBS raadt reizigers aan om zich via de verschillende kanalen te informeren.

#staking2702:

Er is een impact op het hele spoornet. In het noorden van het land blijft de hinder beperkt tot enkele IC-verbindingen. Grotere hinder in het zuiden van het land. Check onze app of https://t.co/mwkGITtFU7. #NMBS NMBS(@ NMBS) link

Bussen en trams

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, waar er een tiental dagen geleden nog een algemene staking was, zou de hinder vandaag moeten meevallen. Maar vooral op de stadsnetten van Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Antwerpen, en in het Pajottenland en Limburg, zou de reiziger meer last kunnen ondervinden. Zo rijden in Antwerpen en Gent allicht slechts de helft van de bussen uit. Voor informatie kan u terecht op de site of sociale media-kanalen van NMBS en De Lijn.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt voor mogelijk sterke hinder. "De nationale staking zal het tram-, bus- en metroverkeer grondig verstoren", luidt het. "Het wordt moeilijk om zich te verplaatsen in de hoofdstad."

Door de verwachte problemen met het openbaar vervoer kan het bijvoorbeeld ook moeilijk zijn om op Brussels Airport te raken. De luchthaven raadt passagiers aan "om uit te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen of zeker voldoende tijd in te plannen om tijdig op de luchthaven te geraken".

Algemene diensten

Ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen of nog in de havens kan er hinder zijn. Voorts kan de afvalophaling verstoord zijn, of het lokale containerpark gesloten.

Bij bpost verwacht men niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder moeten ondervinden, luidde het daar.

Vroeger pensioen voor zware beroepen

ACOD mobiliseert zijn leden "om samen een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel". Geen politieke staking, benadrukt de vakbond, maar een staking tegen het pensioenbeleid en de behandeling van het dossier rond de zware beroepen. De vakbond vraagt dat zware beroepen erkend worden, zowel voor de statutaire als de contractuele personeelsleden. Bovendien moet een werknemer met een "zwaar beroep" vroeger met pensioen kunnen vertrekken, met een volledig pensioenbedrag.

Het voorontwerp dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine indiende, gaat volgens de bond tegen die principes in. "Het voert discriminerende maatregelen en voorwaarden in, zodat slechts weinig werknemers van enig voordeel kunnen genieten, zelfs na 40 jaar een 'zwaar beroep' te hebben uitgeoefend", klinkt het. Voor minister Bacquelaine gaat het wel om een politieke staking. Volgens hem zal de hervorming de zwaarte van sommige beroepen erkennen en aan de betrokken werkenden bijkomende pensioenrechten toekennen. Hij wees er ook al op dat de teksten nog niet definitief zijn en er nog sociaal overleg moet volgen.

Militantenconcentratie

Om 11.30 uur is er een militantenconcentratie nabij het station van Brugge. De vakbond verwacht er twee- tot drieduizend deelnemers. Er staan getuigenissen en een toespraak van voorzitter Chris Reniers op het programma.