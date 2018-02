Hinder door staking voorlopig beperkt. Bang uitkijken naar ochtendspits FT

26 februari 2018

23u53 1

Een nationale staking, die is vooral voelbaar op het spoor. NMBS waarschuwde voor zwaar verstoord treinverkeer vanaf 22 uur, maar van chaos was vooralsnog geen sprake. Onder meer in Gent en Antwerpen bleken de meeste treinen nog te rijden. Een enkele reiziger staarde wel verweesd naar de infoborden. Hier en daar verscheen wel een stakingspiket, zo ook aan Gent-Sint-Pieters waar - ideaal voor in deze barre koude - een vuurtje gestookt werd.

Morgenochtend wordt het allicht een ander verhaal. Woordvoerder van NMBS, Dimitri Temmerman, waarschuwt reizigers dat er op sommige lijnen géén verkeer zal zijn, andere zullen wel bemand zijn - áls de stakende conducteur of seingever een vervanger heeft gevonden tenminste. Ook bij De Lijn wordt hinder verwacht en dat vooral in de steden. Zo rijden in Antwerpen en Gent allicht slechts de helft van de bussen uit. Voor informatie kan u terecht op de site of sociale media-kanalen van NMBS en De Lijn.