Hinder door bermbrand op E17 in Aalbeke ADN

06 augustus 2018

16u34

Bron: Belga 0 Op de E17 ondervond het verkeer ter hoogte van Aalbeke deze namiddag hinder door een bermbrand. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Intussen is de brand geblust.

In beide richtingen was de linkerrijstrook versperd en stond er tot enkele kilometers file. Intussen is zowel richting Kortrijk als richting Rijsel de rijbaan weer vrijgegeven. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt wel nog voor hinder bij een andere bermbrand te Neuville-en-Ferrain, iets voorbij de Franse grens.

#E17 Bermbrand ter hoogte van Aalbeke. Er is hinder in beide richtingen. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E17 Bermbrand Aalbeke: richting Kortrijk is er geen hinder meer. Dra zal de hinder naar Rijsel ook opgelost zijn. Aanschuiven vanaf knooppunt Aalbeke; matig uw snelheid! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E17 Update bermbrand Aalbeke: ook richting Rijsel is de rijbaan vrijgegeven.

Hou te Neuville-en-Ferrain, iets voorbij de Franse grens, rekening met hinder door een andere bermbrand. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link