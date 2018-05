Hinder bij De Lijn in heel Vlaanderen door vakbondsacties IB

17 mei 2018

07u12

Bron: Belga 0 De dienstverlening van De Lijn is vandaag verstoord door de eerste dag van een vierdaagse staking van de socialistische en liberale vakbond. Dat meldt de vervoersmaatschappij. De chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers steunen de actie niet, waardoor er wel bussen en trams zijn uitgereden.

Informatie komt zo snel mogelijk online op verstoring.delijn.be.

In de stad Antwerpen is de helft van de eigen chauffeurs aan de slag gegaan. In Limburg is twee derde van de vroege diensten uitgereden. In Gent rijden de stadsbussen 3, 5, 9, 17 en 39 om het halfuur. Op tramlijn 1 kunnen reizigers rekenen op een tram om de 10 minuten. In Vlaams-Brabant ziet het er voorlopig naar uit dat ongeveer driekwart van de chauffeurs aan de slag is en in de regio Kortrijk is ruim twee derde van de bussen op de baan.

De Lijn benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat en raadt de reizigers aan updates te checken op verstoring.delijn.be.

Meer wendbare structuur

De bonden staken tegen de hervormingsplannen die volgens de directie het bedrijf slagkrachtiger maken. "Met een meer wendbare structuur en uniformere manier van werken wil De Lijn zich klaarstomen voor 2020. Dan moet de vervoermaatschappij de vergelijking met de privésector door de Vlaamse overheid kunnen doorstaan", luidt het. De plannen zouden niet mogen zorgen voor collectieve of naakte ontslagen.

