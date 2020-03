Hilde Crevits na tien dagen uit quarantaine LH

26 maart 2020

15u18

Bron: Belga 30 De quarantaine van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wordt opgeheven. De minister neemt morgen, behoudens tegenbericht, fysiek deel aan de ministerraad. Dat is te horen bij haar kabinet.

Crevits liet op 16 maart zelf weten dat het coronavirus was vastgesteld bij een lid van haar gezin. Ze kondigde aan een tijdje van thuis te zullen werken en nam via videoverbindingen deel aan ministerraden en persconferenties. Nu, tien dagen later, is de quarantaine opgeheven.

Ook collega-minister Bart Somers (Open Vld) mocht zijn afzondering al verlaten.