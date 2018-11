Hilde Crevits na N-VA-kritiek op onderwijs: "Verdorie, waarom is dat nodig?” LH

25 november 2018

11u25

Bron: De Zondag 0 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft in een interview met De Zondag teruggeblikt op de kritiek die ze de voorbije jaren van regeringspartner N-VA kreeg op haar beleid. “Ik dacht wel eens: verdorie, waarom is dat nodig? Gelukkig heeft dat de werking van de regering nooit geblokkeerd.”

Zo gaf minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in juni nog aan bezorgd te zijn over het niveau van het onderwijs.

“Ik dacht wel eens: verdorie, waarom is dat nodig? Gelukkig heeft dat de werking van de regering nooit geblokkeerd. We zijn altijd tot oplossingen gekomen. Was dat niet gelukt, dan had ik nu anders gesproken”, zegt de minister daar nu over.



Ook reageerde ze in De Zondag op de kritiek van Theo Francken (N-VA) op het niveau van leerkrachten. “Kritisch analyseren is makkelijk. Ik zoek oplossingen. Ik weet dat er werkpunten zijn. Daarom is de opleiding hervormd”, zegt ze. Ze neemt in het in haar reactie op voor de leerkrachten. “Als mij iets is duidelijk geworden de voorbije jaren, dan is het wel dat leerkrachten met véél passie voor de klas staan. Zij verdienen al die negatieve kritiek niet.”

Crevits liet tot slot ook vallen dat ze een tweede legislatuur onderwijs ziet zitten. Die ministerpost werd begin september openlijk door N-VA-voorzitter Bart De Wever geclaimd. “Ik weet dat het onderwijsveld rust vraagt. Ik kan hen dat geven na al die hervormingen. Ik doe deze job ook ontzettend graag. Dus als die kans zich voordoet, zal ik geen neen zeggen. Maar eerst het oordeel van de keizer en de coalitievorming afwachten”, besluit de minister.