Hilde Crevits lanceert nieuwe hulplijn voor ondernemers voor vragen rond coronavirus en roept taskforce voor werkgevers samen pvz

01 maart 2020

14u47 5 Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie, was vandaag te gast in VTM Nieuws om te spreken over het coronavirus. Ze vindt het belangrijk dat alle diensten goed samenwerken en dat er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Zelf wil ze met een nieuwe hulplijn ondernemers bijstaan. Ook over de zogenaamde ‘ coronacoalitie ’ was ze positief.

Als nieuwe oma zegt Crevits zich toch wat zorgen te maken over de uitbraak van het coronavirus. Ze pleit er daarom voor dat alle diensten blijven samenwerken om te tonen dat de situatie ernstig is. Zelf zorgde ze voor een extra hulplijn die vooral gericht is op ondernemers omdat ze merkt dat er heel wat praktische vragen zijn. Zo zijn er problemen met leveringen, tijdelijke werkloosheid doordat er niet gewerkt kan worden en ook restaurantuitbaters maken zich zorgen maken. Ze wil al die vragen snel en efficiënt beantwoorden zodat er weinig onduidelijkheid is.

Volgens haar is een collectieve sluiting van bedrijven echter niet nodig. Ze wil bedrijven die sterk afhankelijk zijn van import uit risicogebieden daarom helpen en ze zal kijken of er maatregelen kunnen en moeten genomen worden. Bedrijven kunnen nu al beroep doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht of op Vlaamse overbruggingskredieten.

Bedrijven moeten werknemers die net terug zijn van een reis niet thuishouden, aldus Crevits. Al wijst ze wel op de individuele verantwoordelijkheid van iedereen om thuis te blijven en medische hulp te zoeken wanneer ze zich slecht voelen. Ook scholen kunnen volgens haar gewoon openblijven.

Crevits zag verder geen graten in de ‘coronacoalitie’ die Joachim Coens deze week voorstelde. Ze bevestigt dat ze van iets “heel slechts” gebruik moeten maken om samen te werken. CD&V heeft volgens haar de voorbije tijd hun nek uit gestoken en ze wilt dat er nu meer inhoudelijk wordt samen gewerkt. Er zou geen reden zijn om niet met NVA samen te werken.